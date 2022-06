Milan, il preferito per la trequarti rimane Noa Lang (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Milan ha messo Noa Lang del Bruges come priorità per la trequarti rossonera. I motivi per cui l’affare si può chiudere Tra gli obiettivi per la trequarti in cima alla lista di mercato del Milan c’è Noa Lang del Bruges. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi durante il tg Sportmediaset l’olandese è il preferito dal club rossonero perchè può giocare in tutti i ruoli alle spalle dell’attaccante. Può arrivare per 20 milioni. Charles De Ketelaere invece è la ciliegina sulla torta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha messo Noadel Bruges come priorità per larossonera. I motivi per cui l’affare si può chiudere Tra gli obiettivi per lain cima alla lista di mercato delc’è Noadel Bruges. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi durante il tg Sportmediaset l’olandese è ildal club rossonero perchè può giocare in tutti i ruoli alle spalle dell’attaccante. Può arrivare per 20 milioni. Charles De Ketelaere invece è la ciliegina sulla torta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

