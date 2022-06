LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia 3-6 2-6, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: la brasiliana domina il match e va in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Beatriz Haddad Maia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 20.26 Camila serve poche prime (58%) e le usa anche male, vincendo solo il 57% degli scambi (17/30). Fa molto peggio con la seconda, con il 36% (8/22): con queste cifre vincere una partita è davvero complicato. 20.23 Dopo l’inizio scoppiettante di Camila ci si aspettava ben altro, ma il match dell’azzurra è terminato praticamente lì. La Haddad Maia è venuta fuori con il suo tennis solido e la sua battuta ha preso il sopravvento, mentre Camila ha iniziato a ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 Si chiude qui ladeltrae Beatriz. Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 20.26serve poche prime (58%) e le usa anche male, vincendo solo il 57% degli scambi (17/30). Fa molto peggio con la seconda, con il 36% (8/22): con queste cifre vincere una partita è davvero complicato. 20.23 Dopo l’inizio scoppiettante dici si aspettava ben altro, ma ildell’azzurra è terminato praticamente lì. Laè venuta fuori con il suo tennis solido e la sua battuta ha preso il sopravvento, mentreha iniziato a ...

