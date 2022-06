La circolare del Viminale che dà le indicazioni sul doppio cognome ai figli (Di venerdì 17 giugno 2022) La Corte Costituzionale, lo scorso 27 aprile, aveva dichiarato illegittimo (in quanto discriminatorio) l’articolo 262 del codice civile, che attribuiva automaticamente il cognome del padre ai figli. Dopo aver pubblicato le motivazioni, la palla è passata al Ministero dell’Interno che – come da prassi – ha fornito le indicazioni a chi si occupa delle anagrafi nelle varie città d’Italia. Nella circolare, datata 1° giugno ma diffusa solamente oggi, vengono fornite tutte le regole sul doppio cognome dei figli con dettagli che confermano le linee guida decise dalla Consulta. doppio cognome, la circolare del Viminale a prefetti e sindaci Nella circolare (la numero 63 del 2022) ai prefetti e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) La Corte Costituzionale, lo scorso 27 aprile, aveva dichiarato illegittimo (in quanto discriminatorio) l’articolo 262 del codice civile, che attribuiva automaticamente ildel padre ai. Dopo aver pubblicato le motivazioni, la palla è passata al Ministero dell’Interno che – come da prassi – ha fornito lea chi si occupa delle anagrafi nelle varie città d’Italia. Nella, datata 1° giugno ma diffusa solamente oggi, vengono fornite tutte le regole suldeicon dettagli che confermano le linee guida decise dalla Consulta., ladela prefetti e sindaci Nella(la numero 63 del 2022) ai prefetti e ...

