Ingrid Alexandra di Norvegia | dalla cena in suo onore alla tiara | tutte le prime volte di una futura regina

(Di venerdì 17 giugno 2022) La seconda in linea di successione al trono ha compiuto 18 anni e a Oslo sono iniziati i festeggiamenti ufficiali. Per l'occasione la famiglia reale ha diffuso anche tre nuove bellissime foto della principessa, che venerdì 17 sarà la «» di un grande gala a Palazzo Reale

Pubblicità

VanityFairIt : Seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, la principessa si prepara al «debutto» da royal con… - LadyCecilyNevil : RT @hyperwebguide: Princess Ingrid Alexandra: – Imponderende - hyperwebguide : Princess Ingrid Alexandra: – Imponderende - _lasilviaaa : Ingrid Alexandra di Norvegia è proprio bella bella?? -

Vanity Fair Italia

... Martha di Norvegia ha scelto un'occasione speciale ; si tratta della cela di gran gala che si terrà per il diciottesimo compleanno della Principessa, figlia primogenita del ...Un party in grande stile, pieno di ospiti famosi e, soprattutto, teste coronate: la festa per i 18 anni didi Norvegia , seconda in linea di successione al trono dopo il padre Haakon, si preannuncia spettacolare. I festeggiamenti inizieranno giovedì 16 giugno, ma il giorno clou sarà ... Ingrid Alexandra di Norvegia, tutto è pronto per «la cena delle regine» Ihr 18. Geburtstag war eigentlich im Januar. Gefeiert wurde Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen aber erst jetzt mit einem großen Fest.Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen hat ihren 18. Geburtstag nachgefeiert. Mit einem großen Fest und einer besonderen Robe.