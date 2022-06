Gli orsi polari in Groenlandia alle prese con i cambiamenti climatici (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Una popolazione isolata di orsi polari della Groenlandia si è adattata abilmente al declino del ghiaccio marino da cui dipende per la caccia alle foche, offrendo uno spiraglio di speranza per la conservazione di questa specie. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Washington. Infatti questi orsi hanno imparato a cacciare dai pezzi di ghiaccio d’acqua dolce che si staccano dai ghiacciai della calotta artica. Questa popolazione di diverse centinaia di orsi, che abitano la costa sud-orientale della Groenlandia sullo Stretto di Danimarca, è risultata essere la più geneticamente isolata rispetto alle altre 19 popolazioni conosciute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – Una popolazione isolata didellasi è adattata abilmente al declino del ghiaccio marino da cui dipende per la cacciafoche, offrendo uno spiraglio di speranza per la conservazione di questa specie. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Washington. Infatti questihanno imparato a cacciare dai pezzi di ghiaccio d’acqua dolce che si staccano dai ghiacciai della calotta artica. Questa popolazione di diverse centinaia di, che abitano la costa sud-orientale dellasullo Stretto di Danimarca, è risultata essere la più geneticamente isolata rispettoaltre 19 popolazioni conosciute. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

enpaonlus : L’appello di ENPA per identificare le persone inqualificabili che si divertono ad inseguire gli orsi: chi sa parli… - lifestyleblogit : Gli orsi polari in Groenlandia alle prese con i cambiamenti climatici - - LocalPage3 : Gli orsi polari in Groenlandia alle prese con i cambiamenti climatici - AnsaScienza : C'è speranza per gli orsi polari minacciati dal clima. Lo dimostra il ritrovamento in Groenlandia di centinaia di e… - radiosilvana : RT @IosonoScala: Ufficio: condizionatore d’aria dimenticato acceso... Questa mattina abbiamo trovato pinguini che bivaccavano ovunque... Ci… -