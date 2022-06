Ginnastica ritmica, Europei Tel Aviv 2022: Raffaeli e Baldassarri qualificate nell’All Around (Di venerdì 17 giugno 2022) Buone notizie per l’Italia dagli Europei 2022 di Ginnastica ritmica in corso di svolgimento a Tel Aviv. La fine del turno di qualificazione ha infatti visto le ginnaste impegnate oggi alle clavette e al nastro. La classifica finale ha così delineato il quadro delle 24 finaliste dell’All Around, sulla base dei migliori 3 punteggi tra i 4 attrezzi. Sofia Raffaeli ha totalizzato così il secondo punteggio assoluto, con un parziale di 103.550 (CE 36.150 – PA 33.700 – CV 33.700 – NA 30.400) a soli cinque decimi di punto dalla migliore delle qualificazioni, la bulgara Boryana Kaleyn che è anche la vicecampionessa europea in carica. L’azzurra, atleta della Polizia di Stato, ha anche strappato il pass per tre finali individuali rientrando tra le migliori otto a cerchio (1ª), ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Buone notizie per l’Italia daglidiin corso di svolgimento a Tel. La fine del turno di qualificazione ha infatti visto le ginnaste impegnate oggi alle clavette e al nastro. La classifica finale ha così delineato il quadro delle 24 finaliste dell’All, sulla base dei migliori 3 punteggi tra i 4 attrezzi. Sofiaha totalizzato così il secondo punteggio assoluto, con un parziale di 103.550 (CE 36.150 – PA 33.700 – CV 33.700 – NA 30.400) a soli cinque decimi di punto dalla migliore delle qualificazioni, la bulgara Boryana Kaleyn che è anche la vicecampionessa europea in carica. L’azzurra, atleta della Polizia di Stato, ha anche strappato il pass per tre finali individuali rientrando tra le migliori otto a cerchio (1ª), ...

Pubblicità

sportface2016 : #Ginnasticaritmica Due azzurre qualificate per la finale dell'All Around agli Europei di Tel Aviv - infoitsport : Ginnastica ritmica, Europei 2022: le qualificate alle Finali. Sofia Raffaeli seconda all-around, avanza in tre spec… - infoitsport : Ginnastica ritmica oggi, Europei 2022: orari 15 giugno, programma, tv, streaming, italiane in gara - infoitsport : Ginnastica ritmica, Europei 2022: Tara Dragas e Alice Taglietti strappano tre finali tra le juniores. Italia 5a nel… - infoitsport : Ginnastica ritmica oggi, Europei 2022: orari 16 giugno, programma, tv, streaming, italiane in gara -