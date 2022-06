Dogecoin, "Musk, Tesla e SpaceX hanno attuato uno schema piramidale": chiesto risarcimento di 256 miliardi di dollari (Di venerdì 17 giugno 2022) A metà del 2021 le mosse di Musk fecero impennare il valore di Dogecoin, una criptovaluta nata per gioco, prima che crollasse di nuovo. Per un investitore tanto basta per definirlo uno schema piramidale organizzato per "guadagno, visibilità e divertimento".... Leggi su dday (Di venerdì 17 giugno 2022) A metà del 2021 le mosse difecero impennare il valore di, una criptovaluta nata per gioco, prima che crollasse di nuovo. Per un investitore tanto basta per definirlo unoorganizzato per "guadagno, visibilità e divertimento"....

