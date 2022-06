Calciomercato Udinese | assedio per Beto | ma i bianconeri fanno muro

(Di venerdì 17 giugno 2022): Atalanta e Napoli sulle tracce di, ma l’non sembra intenzionato a mollare la presa sulla punta L’si prepara al doppio assalto per. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, sia Napoli che Atalanta sono sulle tracce del portoghese. L’però sembra non volerne neanche parlare per la stagione entrante, ritenendo l’attaccante incedibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le milanesi tengono banco, a pochi giorni dall'apertura ufficiale delestivo. Per il Milan è tempo di arrivi: la settimana prossima a Milano è atteso Divock ...esperienza nell', ...Come l'ultima, ad esempio: l'arrivo dell'exStryger Larsen al Trabzonspor, squadra campione di Turchia nella quale militano già tanti ex 'italiani', NEWS E TRATTATIVE IN TEMPO ... Calciomercato Udinese – Sottil prepara la rivoluzione: cambia tutto L’inizio della sessione estiva di calciomercato si avvicina e anche in casa Udinese bisogna fare i conti con gli esuberi. Intervenuto ai microfoni di UdineseTV, il direttore dell’area tecnica dei ...Non solo Deulofeu, il Napoli aveva chiesto informazioni all'Udinese anche per Beto, che però la società ha ritenuto incedibile. Stando alle intenzioni della società, infatti, secondo quanto riportato ...