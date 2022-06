Wta Birmingham 2022: Giorgi avanza in rimonta, battuta la bestia nera Davis (Di giovedì 16 giugno 2022) Camila Giorgi supera in rimonta Lauren Davis e si guadagna un posto nei quarti di finale del Wta di Birmingham 2022. La tennista azzurra si è imposta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo 2h26?, tornando a sconfiggere l’americana dopo ben quattro sconfitte di fila (1-4 i precedenti prima di oggi). Camila scongiura dunque un’altra eliminazione al secondo turno dopo quella a Nottingham contro Dart e approda ai quarti, dove se la vedrà contro Haddad Maia o Frech. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Avvio complicato per Camila, che cede la battuta a zero nel terzo gioco e deve salvare due chance del doppio break nel turno di servizio seguente. Fortunatamente se la cava molto bene e recupera lo svantaggio nel sesto game, impattando sul 3-3, salvo vanificare tutto di lì a ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Camilasupera inLaurene si guadagna un posto nei quarti di finale del Wta di. La tennista azzurra si è imposta con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo 2h26?, tornando a sconfiggere l’americana dopo ben quattro sconfitte di fila (1-4 i precedenti prima di oggi). Camila scongiura dunque un’altra eliminazione al secondo turno dopo quella a Nottingham contro Dart e approda ai quarti, dove se la vedrà contro Haddad Maia o Frech. TABELLONE MONTEPREMI RIVIVI LA DIRETTA CRONACA – Avvio complicato per Camila, che cede laa zero nel terzo gioco e deve salvare due chance del doppio break nel turno di servizio seguente. Fortunatamente se la cava molto bene e recupera lo svantaggio nel sesto game, impattando sul 3-3, salvo vanificare tutto di lì a ...

