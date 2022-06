Traffico Roma del 16-06-2022 ore 17:30 (Di giovedì 16 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione massima prudenza sul tratto Firenze Roma dell’auto sole perché a causa di una grave incidente l’autostrada è stata momentaneamente chiusa a Ponzano Romano è la diramazione Roma nord In entrambe le direzioni sul grande raccordo anulare sono aumentati gli spostamenti Come di consueto tra l’autostrada Roma-fiumicino alla Tuscolana lungo la carreggiata esterna ulteriore attenzione in interna per la presenza di un incidente tra Aurelia e Boccea mentre successivamente Traffico intenso tra Cassia bis e Prenestina circolazione sostenuta in entrata sul tratto Urbano della A24 in uscita da Roma stesse condizioni su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni possibili rallentamenti in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione massima prudenza sul tratto Firenzedell’auto sole perché a causa di una grave incidente l’autostrada è stata momentaneamente chiusa a Ponzanono è la diramazionenord In entrambe le direzioni sul grande raccordo anulare sono aumentati gli spostamenti Come di consueto tra l’autostrada-fiumicino alla Tuscolana lungo la carreggiata esterna ulteriore attenzione in interna per la presenza di un incidente tra Aurelia e Boccea mentre successivamenteintenso tra Cassia bis e Prenestina circolazione sostenuta in entrata sul tratto Urbano della A24 in uscita dastesse condizioni su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria verso San Giovanni possibili rallentamenti in ...

