Roma, gruppo di stranieri rapina e aggredisce violentemente i ragazzi nella notte: arrestati due uomini a Trastevere (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel giro di due ore, a Trastevere, hanno aggredito violentemente due ragazzi per poi derubarli. "L'organizzazione" è sempre la stessa. Si presentano in due, al buio, e in qualunque parte si trovi la vittima la circondano, gli sfondano il telefono e la minacciano. E non sono solo minacce, perché se ti opponi, arrivano davvero le botte. Questa volta pensavano di averla fatta franca ma così non è stato perché dopo accurate indagini da parte dei Carabinieri, i due sono stati fermati e arrestati. Leggi anche: Incendio Malagrotta, è allarme diossina. E la raccolta rifiuti è a rischio (FOTO E VIDEO) Il primo episodio di violenza I fatti risalgono alla notte del 29 gennaio 2022 quando, in due distinte occasioni, sono state commesse rapine ai danni di giovani che avevano trascorso la serata nel rione ...

