Ritorno in classe, Vaia: “Ogni scuola deve essere dotata di impianti di ventilazione meccanica” (Di giovedì 16 giugno 2022) Il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, delinea un decalogo per costruire oggi un piano anti Covid in Italia per anticipare le mosse del virus a ottobre: "E' un'ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino. Il virus endemico non deve spaventare. Cosa fare da qui all’autunno? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, delinea un decalogo per costruire oggi un piano anti Covid in Italia per anticipare le mosse del virus a ottobre: "E' un'ottima notizia il possibile aggiornamento del vaccino. Il virus endemico nonspaventare. Cosa fare da qui all’autunno? L'articolo .

