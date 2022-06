**Riforme: Roma Capitale lunedì in aula, ok mandato a relatori** (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Dopo il voto favorevole al mandato ai relatori si conclude il lavoro della commissione sulla proposta di legge costituzionale per i poteri speciali di Roma. lunedì il testo arriverà in aula. La gara dei partiti a intestarsi questo successo dimostra che l'approvazione è una vittoria di tutti nell'interesse di Roma e dell'Italia. Un risultato possibile solo grazie a un dialogo sincero e a vera collaborazione". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, a margine della seduta della commissione. “Con questa riforma Roma Capitale avrà gli stessi poteri di una regione, ad eccezione della tutela della salute, e disporrà di autonomia normativa, ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. (Adnkronos) - "Dopo il voto favorevole alai relatori si conclude il lavoro della commissione sulla proposta di legge costituzionale per i poteri speciali diil testo arriverà in. La gara dei partiti a intestarsi questo successo dimostra che l'approvazione è una vittoria di tutti nell'interesse die dell'Italia. Un risultato possibile solo grazie a un dialogo sincero e a vera collaborazione". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, a margine della seduta della commissione. “Con questa riformaavrà gli stessi poteri di una regione, ad eccezione della tutela della salute, e disporrà di autonomia normativa, ...

