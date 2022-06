Radio ufficiale: De Laurentiis incontra Koulibaly, c’è ottimismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Kalidou Koulibaly ed il Napoli possono avvicinarsi per il rinnovo. Il Barcellona si sta defilando ed il club azzurro può fare una proposta. Secondo quanto scrive Repubblica il Barcellona sta puntando Koundé difensore di 23 anni che costa 90 milioni di euro. Il club spagnolo vuole puntare su di lui per rafforzare la sua rosa. Sempre Repubblica scrive che c’è stato un avvicinamento tra Koulibaly e De Laurentiis per sottoscrivere un rinnovo di contratto, dato che il senegalese va in scadenza nel 2023. I 40 milioni di euro chiesto dal Napoli per cedere Koulibaly stanno spaventando tutti compresa la Juventus che pure farebbe carte false per prendere il giocatore espressamente richiesto da Allegri. Secondo la Radio ufficiale De Laurentiis e Koulibaly possono ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Kalidoued il Napoli possono avvicinarsi per il rinnovo. Il Barcellona si sta defilando ed il club azzurro può fare una proposta. Secondo quanto scrive Repubblica il Barcellona sta puntando Koundé difensore di 23 anni che costa 90 milioni di euro. Il club spagnolo vuole puntare su di lui per rafforzare la sua rosa. Sempre Repubblica scrive che c’è stato un avvicinamento trae Deper sottoscrivere un rinnovo di contratto, dato che il senegalese va in scadenza nel 2023. I 40 milioni di euro chiesto dal Napoli per cederestanno spaventando tutti compresa la Juventus che pure farebbe carte false per prendere il giocatore espressamente richiesto da Allegri. Secondo laDepossono ...

