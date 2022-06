Nuovo sistema elettorale Csm | stop a porte girevoli e un solo cambio di funzioni giudice-pm | le novità della riforma

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Unmisto, binominale con quota proporzionale, per l’elezione dei togati al Consiglio superioremagistratura e nuove regole sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari.alletra politica e magistratura, con il divieto di esercitare in contemporaneagiurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, unpassaggio ditra pm-e viceversa, tetto agli incarichi fuori ruolo, e il ‘fascicolo personale’ dei magistrati. Sono i punti rilevantidel Csm e dell’ordinamento giudiziario, approvata oggi dal Senato in via definitiva. CSM. Il Consiglio superioremagistratura torna a 30 ...