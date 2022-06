No! L’Agenzia Meteorologica Spagnola non ha confessato di diffondere scie chimiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Circola su Facebook un post sulL’Agenzia Meteorologica Spagnola (Aemet), la quale avrebbe confessato che sul Paese vengono lanciati biossido di piombo, ioduro d’argento e diatomite tramite le fantomatiche scie chimiche. Nel post è presente un link a un articolo di Voz Iberica del 13 ottobre 2021, dove si sostiene che quattro impiegati della Aemet avrebbero confessato di usare le scie chimiche per ridurre la quantità di piogge. Per chi ha fretta: L’Aemet ha smentito che i dipendenti abbiano confessato di produrre scie chimiche; Ad oggi, non è possibile ridurre la quantità di piogge diffondendo prodotti chimici nel cielo. Analisi Qui uno screenshot del post dove si legge: ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Circola su Facebook un post sul(Aemet), la quale avrebbeche sul Paese vengono lanciati biossido di piombo, ioduro d’argento e diatomite tramite le fantomatiche. Nel post è presente un link a un articolo di Voz Iberica del 13 ottobre 2021, dove si sostiene che quattro impiegati della Aemet avrebberodi usare leper ridurre la quantità di piogge. Per chi ha fretta: L’Aemet ha smentito che i dipendenti abbianodi produrre; Ad oggi, non è possibile ridurre la quantità di piogge diffondendo prodotti chimici nel cielo. Analisi Qui uno screenshot del post dove si legge: ...

Agenzia_Ansa : Resa dei conti tra Di Maio e Conte. L'ex premier:'No a lezioni sulla democrazia interna, so come assumermi le respo… - PianetaTerra7 : @Agenzia_Ansa E' spiacevole doverlo dire ma a Kiev Draghi straparla: agli Italiani non crediamo gliene freghi nulla… - Agenzia_Ansa : Resa dei conti tra Di Maio e Conte. L'ex premier:'No a lezioni sulla democrazia interna, so come assumermi le respo… - Prima_Vera56 : @MarcoTorrini @Agenzia_Ansa Come no. Quindi studi di cardiologi del ? 2008 (a cui di riferisce l'articolo degli un… - Beawlife : @4nfauglith @Agenzia_Ansa Se no dovremo calcolare tutto, come ad esempio anche l’aumento dell’infertilità. -