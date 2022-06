Mascherine, prorogato l’obbligo: qui devi indossarla (Di giovedì 16 giugno 2022) Si va verso l’allentamento delle misure sulla protezione personale, ma in alcuni contesti l’obbligo delle Mascherine sarà prorogato I dati comunicati dal Ministero della Salute riguardanti la diffusione del virus Covid-19 sono preoccupanti. Infatti nella settimana che va dal 6 al 12 giugno il numero dei contagi è aumentato di quasi 30.000 unità. Anche i L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 giugno 2022) Si va verso l’allentamento delle misure sulla protezione personale, ma in alcuni contestidellesaràI dati comunicati dal Ministero della Salute riguardanti la diffusione del virus Covid-19 sono preoccupanti. Infatti nella settimana che va dal 6 al 12 giugno il numero dei contagi è aumentato di quasi 30.000 unità. Anche i L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

RaiNews : È stato poi prorogato al 30 settembre anche l’obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa. Intanto oggi cade l’o… - rtl1025 : ?? Prorogato fino al settembre l'obbligo delle #mascherine sui #mezziditrasporto. E' quanto avrebbe deciso il Consig… - infoitinterno : Mascherine sui mezzi pubblici: obbligo prorogato - REAL_NEWS_24 : RT @REAL_NEWS_24: Decade l'obbligo di indossare le mascherine al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, così come non saranno… - REAL_NEWS_24 : Decade l'obbligo di indossare le mascherine al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, così come non s… -