M5s, Conte: mi sono assunto responsabilità mie, tutti diano contributo (Di giovedì 16 giugno 2022) "Si è una comunità nelle gioie e nei dolori. Questo è un momento complicato per il Movimento e tutti dovrebbero dare il proprio contributo, oggi ancora di più". Lo ha detto il leader del Movimento 5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Si è una comunità nelle gioie e nei dolori. Questo è un momento complicato per il Movimento edovrebbero dare il proprio, oggi ancora di più". Lo ha detto il leader del Movimento 5 ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - fattoquotidiano : M5s, il tribunale di Napoli rigetta il ricorso per sospendere statuto e leadership di Conte: “Irrilevante l’esclusi… - petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - lupazzottu : RT @estetadorian: Se il M5S si è indebolito ulteriormente, dopo l'infamata dello squallido Renzi che ha fatto cadere il Conte 2 in piena pa… - Mirandola59 : RT @BlackOutTotale: Giggin A’Poltron, in modo subdolo e vigliacco, attacca, ma non fa il nome di #Conte. Come può il #M5s vomitato un simil… -