Lacrime e dolore per la morte del poliziotto Giacomo Calzaretta (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis “Il Consigliere regionale Attilio Pierro e la Lega salernitana tutta, si uniscono al dolore del militante e membro del coordinamento provinciale Gerardo Calzaretta ed alla sua famiglia per la tragica scomparsa del figlio Giacomo”. E’ questo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio che da ieri stanno giungendo alla famiglia Cazaretta, dopo che la notizia della morte di Giacomo si è diffusa. Giacomo, in servizio presso la Squadra Mobile di Salerno, è deceduto a bordo della sua autovettura mentre si stava recando a lavoro, all’altezza tra Battipaglia ed Eboli. Sul posto i sanitari del Vopi e una pattuglia della polizia. “La tragica notizia ha sconvolto tutta la comunità, questa mattina, attraversando i nostri cuori come un fulmine a ciel sereno, dirompente, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis “Il Consigliere regionale Attilio Pierro e la Lega salernitana tutta, si uniscono aldel militante e membro del coordinamento provinciale Gerardoed alla sua famiglia per la tragica scomparsa del figlio”. E’ questo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio che da ieri stanno giungendo alla famiglia Cazaretta, dopo che la notizia delladisi è diffusa., in servizio presso la Squadra Mobile di Salerno, è deceduto a bordo della sua autovettura mentre si stava recando a lavoro, all’altezza tra Battipaglia ed Eboli. Sul posto i sanitari del Vopi e una pattuglia della polizia. “La tragica notizia ha sconvolto tutta la comunità, questa mattina, attraversando i nostri cuori come un fulmine a ciel sereno, dirompente, ...

