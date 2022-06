La Juventus rilancia per Di Maria: la data della scelta! (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juventus alza l’offerta per Angel Di Maria, come riportato da Il Corriere Torino. Secondo la testata torinese, il club bianconero avrebbe alzato maggiormente la propria proposta economica per il giocatore argentino, arrivando a 7 milioni di euro netti più bonus, legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. Di Maria Juventus Barcellona Il Fideo adesso attende segnali da parte del Barcellona, che potrebbero arrivare nelle prossime ore vista l’assemblea dei soci avvenuta nella giornata di oggi. La stella argentina ora è chiamata a decidere fra Juventus, Barcellona e, più defilato, il Benfica. L’ultimatum da parte della Juve dovrebbe essere segnato per questo fine settimana, in cui ci si aspetta l’ultima e definitiva risposta da parte del 34enne argentino. Angel Di ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Laalza l’offerta per Angel Di, come riportato da Il Corriere Torino. Secondo la testata torinese, il club bianconero avrebbe alzato maggiormente la propria proposta economica per il giocatore argentino, arrivando a 7 milioni di euro netti più bonus, legati al raggiungimento di alcuni obiettivi. DiBarcellona Il Fideo adesso attende segnali da parte del Barcellona, che potrebbero arrivare nelle prossime ore vista l’assemblea dei soci avvenuta nella giornata di oggi. La stella argentina ora è chiamata a decidere fra, Barcellona e, più defilato, il Benfica. L’ultimatum da parteJuve dovrebbe essere segnato per questo fine settimana, in cui ci si aspetta l’ultima e definitiva risposta da parte del 34enne argentino. Angel Di ...

