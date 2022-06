Justin Bieber, la moglie Haley Baldwin parla per la prima volta della paralisi della popstar (Di giovedì 16 giugno 2022) “Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto”, queste le parole con le quali Justin Bieber ha annunciato di avere un virus che, come spiegato a FQMagazine dalla dottoressa Antonella Castagna primario Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, “nelle persone che hanno contratto la varicella, non viene eliminato ma rimane dormiente nei gangli sensitivi del sistema nervoso e può riattivarsi in presenza di alcuni fattori di rischio“. Ora a parlare ai media è la moglie della popstar, Hailey Bieber Baldwin, intervistata da Good Morning ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando unadel volto”, queste le parole con le qualiha annunciato di avere un virus che, come spiegato a FQMagazine dalla dottoressa Antonella Castagnario Unità di Malattie Infettive dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, “nelle persone che hanno contratto la varicella, non viene eliminato ma rimane dormiente nei gangli sensitivi del sistema nervoso e può riattivarsi in presenza di alcuni fattori di rischio“. Ora are ai media è la, Hailey, intervistata da Good Morning ...

