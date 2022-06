Inter | si raffreda la pista di Bellanova | il punto sugli esterni

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’frena su: l’esterno del cagliari sembrava ad un passo dai nerazzurri, ma nelle ultime ore la trattativa rallenta L’è ancora alla ricerca di un esterno. Nonostante l’accordo raggiunto con il Cagliari per Raoul, il club milanese sta continuando a varare ulteriori profili, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Qualcosa è cambiato nella trattativa che avrebbe dovuto condurre l’esterno italiano alla corte di Simone Inzaghi. Più precisamente è accaduto nella giornata di sabato dove l’ha iniziato a varare ulteriori profili come Destiny Udogie dell’Udinese e Andrea Cambiaso del Genoa. Non resta che attendere ulteriori sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

