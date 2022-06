Incinta al quarto mese, perde il bambino e muore in ospedale: aveva 24 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Doppia tragedia all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove una ragazza di 24 anni è deceduta dopo una interruzione di gravidanza praticata d’urgenza per salvarle la vita. I fatti sono accaduti martedì scorso. La vittima, Aissatou Bah, era originaria della Guinea ed era residente nel leccese solo da un mese insieme al marito. Entrambi avevano regolare permesso di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Doppia tragedia all’Vito Fazzi di Lecce dove una ragazza di 24è deceduta dopo una interruzione di gravidanza praticata d’urgenza per salvarle la vita. I fatti sono accaduti martedì scorso. La vittima, Aissatou Bah, era originaria della Guinea ed era residente nel leccese solo da uninsieme al marito. Entrambino regolare permesso di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

