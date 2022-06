Il primo Programma di Sviluppo Paralimpico per il Kite sul Lago di Garda (Di giovedì 16 giugno 2022) Si terrà dal 22 al 26 giugno a Campione, sul Lago di Garda, il primo Programma di Sviluppo Paralimpico dedicato al Kite e organizzato da World Sailing, la Federazione Mondiale della Vela, con la partecipazione di tecnici, allenatori e atleti da tutto il mondo. World Sailing promuove lo Sviluppo del Para Kiting, organizzando la prima edizione di questo Programma dedicato a questa giovane e adrenalinica disciplina presso l’Univela di Campione del Garda. Obiettivo della Federazione Mondiale della Vela è quella di portare ad una maggiore partecipazione alla disciplina, coinvolgendo entro la fine del 2023 fino a 45 nazioni diverse. Programma di Sviluppo Paralimpico per ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 16 giugno 2022) Si terrà dal 22 al 26 giugno a Campione, suldi, ildidedicato ale organizzato da World Sailing, la Federazione Mondiale della Vela, con la partecipazione di tecnici, allenatori e atleti da tutto il mondo. World Sailing promuove lodel Para Kiting, organizzando la prima edizione di questodedicato a questa giovane e adrenalinica disciplina presso l’Univela di Campione del. Obiettivo della Federazione Mondiale della Vela è quella di portare ad una maggiore partecipazione alla disciplina, coinvolgendo entro la fine del 2023 fino a 45 nazioni diverse.diper ...

