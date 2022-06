Il Monza insiste per Pinamonti. Spezia, idea Destro. Samp, obiettivo Gabbia (Di giovedì 16 giugno 2022) L'attaccante dell'Inter continua a essere al centro degli interessi di diversi club: Monza in pole sulla Fiorentina. Continua Pinamonti al Monza Ilic all'Atalanta Gabbia alla Sampdoria Svanberg al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) L'attaccante dell'Inter continua a essere al centro degli interessi di diversi club:in pole sulla Fiorentina. ContinuaalIlic all'Atalantaalladoria Svanberg al ...

Pubblicità

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Calciomercato, il Monza insiste per Pinamonti. Spezia, idea #Destro. Samp, obiettivo Gabbia - Gazzetta_it : Calciomercato, il Monza insiste per Pinamonti. Spezia, idea #Destro. Samp, obiettivo Gabbia - tuttomonza : Il #Monza insiste con il #Cagliari anche per #Nandez - calciomercatogp : Il Monza insiste per Joao Pedro e prova a superare la concorrenza del Torino! #joaopedro #cagliari #monza #torino… - enricoercole62 : @caio_sempronio @gabriellacapria @bravimabasta Il Pupazzo con la corda, rompe le scatole con le bandiere del Milan,… -