Firenze, Teatro Puccini: ecco il cartellone completo della Stagione 2022-2023 (Di giovedì 16 giugno 2022) 10 spettacoli in abbonamento completo e 9 in abbonamento a scelta; spiccano nomi come Umberto Orsini, Sergio Castellitto, Silvio Orlando, Paolo Rossi, Isabella Ragonese, Sandro Lombardi, Fanny & Alexander, Anna Bonaiuto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 giugno 2022) 10 spettacoli in abbonamentoe 9 in abbonamento a scelta; spiccano nomi come Umberto Orsini, Sergio Castellitto, Silvio Orlando, Paolo Rossi, Isabella Ragonese, Sandro Lombardi, Fanny & Alexander, Anna Bonaiuto L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Firenze, Teatro Puccini: ecco il cartellone completo della Stagione 2022-2023 - leadintogold : ??#Bari Buona giornata ??? [Nicola Traetta ph]… - LuigiColline : Speranza a Firenze: dispiegamento di mezzi e uomini delle FFOO impressionante. Contestatori accerchiati in piazza S… - FirenzePost : Firenze: al Teatro Verdi i vincitori del Premio Crescendo 2022 in concerto - artnewsit : Ascolta #ArtNewsMagazine! In questo numero: Donatello e il Rinascimento a Firenze, il Barocco a Genova, Caravaggio… -