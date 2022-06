Draghi, Macron e Scholz stanno andando a Kiev (Di giovedì 16 giugno 2022) È la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra: sono partiti mercoledì sera in treno dalla Polonia, arriveranno giovedì mattina Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) È la loro prima visita nella capitale ucraina dall'inizio della guerra: sono partiti mercoledì sera in treno dalla Polonia, arriveranno giovedì mattina

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - TgLa7 : #Draghi, #Macron e #Scholz domani a #Kiev. Per la prima volta nella lunga vita dell'#Unioneeuropea, i tre leader de… - Frankf1842 : RT @fanpage: Ultim'ora Draghi, Macron e Scholz in treno verso Kiev per incontrare Zelensky: si cerca una soluzione europea al conflitto htt… - LivioFerrero : RT @repubblica: Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del nostro… -