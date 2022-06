Barbara d’Urso fa dietrofront: dopo la delusione Mediaset decide di rivoluzionare la sua vita (Di giovedì 16 giugno 2022) Barbara d’Urso ha avuto qualche delusione di troppo da Mediaset ed ha deciso di guardarsi indietro per un attimo La conduttrice partenopea è sempre stata al servizio della rete del Biscione, ma quando le certezze sono cominciate a venir meno ha deciso di guardarsi attorno e poi fare dietrofront: la decisione è ormai presa. L’ultima L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 giugno 2022)ha avuto qualchedi troppo daed ha deciso di guardarsi indietro per un attimo La conduttrice partenopea è sempre stata al servizio della rete del Biscione, ma quando le certezze sono cominciate a venir meno ha deciso di guardarsi attorno e poi fare: la decisione è ormai presa. L’ultima L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

QuiMediaset_it : Ottimo risultato per @pomeriggio5 : il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma leader di fasci… - lupazzottu : RT @Franz215072382: Più falsa di una lacrima di Barbara D'Urso - nicomanetta1 : Barbara D'Urso debutta in teatro con Taxi a due piazze: i dettagli - Tvpertutti #taxi #NoUber - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D'Urso?/ 'Quando pensi di non avere le luci...' - - Simo_real__ : RT @AmiciDiFascino: Barbara d’Urso torna a teatro dal 31 marzo al 2 aprile 2023, al Celebrazioni di Bologna, come protagonista della commed… -