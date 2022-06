A grande richiesta “L’Onna” torna in scena al teatro Nest

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ail 23 giugno alle ore 21in” nell’ambito di Giugno Giovani 2022, la manifestazione promossa dal Comune di Napoli con eventi pensati dai giovani, per i giovani. Per l’occasione, il biglietto avrà un costo simbolico di 5 euro. Siamo davvero padroni della nostra storia? Siamo parte attiva della Storia? In un mondo di “stories”, di vita virtuale più forte di quella reale, nelle nostre vite che scorrono mentre siamo connessi ad altro e ad altri, siamo ancora in grado di riconoscere il potere, la deriva, la follia, la verità (se esiste)? In una scuola superiore, in una periferia, un professore si trova a discutere con i suoi studenti di Hitler, nazismo, dittatura, e delle ragioni che hanno portato a conseguenze disperate e devastanti, ...