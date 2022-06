Ultime Notizie Roma del 15-06-2022 ore 16 | 10

(Di mercoledì 15 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la Russia riduce le forniture di gas ha anche all’Italia e ieri era toccato alla Germania con il taglio del 40% del flusso di gazprom nel nord stream 1 Dani ha ricevuto la comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore Russo relativamente alla provvigione amento verso l’Italia Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione comunicherò eventuali aggiornamenti si legge sulla la forma di informazioni privilegiate un portavoce interpretato da Lanza conferma che gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi pari a circa il 15% gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina e delle sanzioni contro Mosca mantengono intenzione di gastrico prezzo pur con un ritmo inferiore della vigilia guadagna terreno per la ...

Ore 10.35 - Sono 250 i soldati russi che hanno perso la vita nelle24 ore in Ucraina, 32.750 ... Valeriy Zaluzhny, di verificare ledi alcuni media secondo cui ci sarebbero soldati della ... Ucraina, Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% dei flussi. E taglia del 33% da Nord Stream ... (ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sono 31.885 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 39.474. Le vittime sono invece 48, in calo ...Daniil Medvedev si è detto entusiasta della scelta di ammettere i tennisti russi e bielorussi agli Us Open 2022, definendola "un'ottima notizia". Il tennista numero uno al mondo potrà quindi difendere ...