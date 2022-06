Superbonus 110%, c’è il Piano B per evitare un maxi default (Di mercoledì 15 giugno 2022) Governo e parlamento al lavoro per il Piano B sul Superbonus 110%. Un intervento necessario per sbloccare 5 miliardi di euro di crediti e evitare il default di oltre 30mila aziende. Che, considerando anche l’indotto, si trascinerebbero dietro almeno altre 40mila aziende. Secondo quanto si apprende in queste ore l’idea è quella di liberalizzare la cessione dei crediti, al momento possibile solo verso Poste Italiane e banche. Il nuovo meccanismo consentirebbe di vendere i crediti fiscali a quelle aziende che hanno pendenze con l’Erario. A fare da intermediari sarebbero sempre gli istituti di credito. Ma perché il meccanismo si è bloccato? Tutto nasce dal limite di crediti che ciascuna banca può acquistare e che non può eccedere il carico fiscale massimo annuale. In pratica ogni istituto ha un tetto oltre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Governo e parlamento al lavoro per ilB sul. Un intervento necessario per sbloccare 5 miliardi di euro di crediti eildi oltre 30mila aziende. Che, considerando anche l’indotto, si trascinerebbero dietro almeno altre 40mila aziende. Secondo quanto si apprende in queste ore l’idea è quella di liberalizzare la cessione dei crediti, al momento possibile solo verso Poste Italiane e banche. Il nuovo meccanismo consentirebbe di vendere i crediti fiscali a quelle aziende che hanno pendenze con l’Erario. A fare da intermediari sarebbero sempre gli istituti di credito. Ma perché il meccanismo si è bloccato? Tutto nasce dal limite di crediti che ciascuna banca può acquistare e che non può eccedere il carico fiscale massimo annuale. In pratica ogni istituto ha un tetto oltre ...

