Mascherine al chiuso, ipotesi proroga obbligo su treni (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – L'obbligo delle Mascherine resterebbe solo per i treni a lunga percorrenza, mentre è in corso una valutazione se rimuoverle anche negli aerei. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza al termine del Cdm. Oggi, 15 settembre, cade l'obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza contro il covid nei cinema, nei teatri e negli eventi sportivi al chiuso. La proroga dell'obbligo fino a fine settembre potrebbe riguardare anche gli ospedali. La decisione definitiva verrà presa nel Cdm di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera.

