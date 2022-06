Juventus | tutto fatto per Pogba | cifre e tempistiche dell’arrivo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato: i bianconeri hanno chiuso il colpo. Queste lee lea Torino Paultornerà a vestire la maglia delladefinito, ormai, per il ritorno a Torino del francese a distanza di sei anni dall’ultima volta. Il Polpo si unirà ai nuovi/vecchi compagni ai primi di luglio, in tempo per il ritiro pre-stagione che partirà il 4. Per lui pronto un quadriennale da 8 milioni di ingaggio più bonus a stagione, fino a toccare i 10 milioni totali e un ruolo di primo piano nella nuova squadra di Massimiliano Allegri. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

