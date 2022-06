Isola 16, Guendalina Tavassi fa un pronostico sulla vittoria finale, poi svela quali naufraghi non le sono piaciuti per niente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Guendalina Tavassi ha lasciato un vuoto profondo sulle spiagge honduregne dell’Isola dei Famosi 2022. La concorrente, entrata in coppia con suo fratello Edoardo, ha catturato sin da subito l’attenzione dei telespettatori col suo carattere esuberante e vulcanico. Nonostante i consensi e le simpatie che l’influencer ha conquistato, ha dovuto abbandonare il reality per quelli che ha definito “motivi personali”. Guenda non ha accettato il prolungamento, avendo sentito la necessità di dover tornare a casa dai suoi figli. Ad oggi, sull’Isola c’è l’altra metà del suo cuore, suo fratello Edoardo, che a detta sua sta conducendo un’Isola strepitosa, da fare invidia. Anche se i presupposti non sembravano i migliori, all’inizio: Ho costretto Edoardo a partecipare al programma insieme a me. Quando gli dicevo che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 15 giugno 2022)ha lasciato un vuoto profondo sulle spiagge honduregne dell’dei Famosi 2022. La concorrente, entrata in coppia con suo fratello Edoardo, ha catturato sin da subito l’attenzione dei telespettatori col suo carattere esuberante e vulcanico. Nonostante i consensi e le simpatie che l’influencer ha conquistato, ha dovuto abbandonare il reality per quelli che ha definito “motivi personali”. Guenda non ha accettato il prolungamento, avendo sentito la necessità di dover tornare a casa dai suoi figli. Ad oggi, sull’c’è l’altra metà del suo cuore, suo fratello Edoardo, che a detta sua sta conducendo un’strepitosa, da fare invidia. Anche se i presupposti non sembravano i migliori, all’inizio: Ho costretto Edoardo a partecipare al programma insieme a me. Quando gli dicevo che ...

