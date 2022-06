Gwyneth Paltrow intervista Brad Pitt: quel «Ti amo» detto ancora 30 anni dopo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’apertura: «Ti amo. È bello averti come amica oggi». La risposta: «Anche io ti amo tanto». Non sono le battute di un film. Ma forse poco ci manca. È lo scambio di battute avvenuto a metà intervista tra Gwyneth Paltrow e il suo ex fidanzato Brad Pitt. Con lei che fa domande e lui che racconta la sua nuova impresa commerciale – maglioni di cashmere – al sito di Goop. Ma, alla fine, è sulla loro passata storia comune che i due continuano a tornare nella conversazione. «Alla fine è andato tutto bene», commenta Brad Pitt ripensando alle rispettive vite dopo la rottura del fidanzamento. Avvenuto nel 1997, dopo tre anni insieme. «Alla fine ho trovato il Brad giusto da sposare, anche mi ci sono voluti 20 ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’apertura: «Ti amo. È bello averti come amica oggi». La risposta: «Anche io ti amo tanto». Non sono le battute di un film. Ma forse poco ci manca. È lo scambio di battute avvenuto a metàtrae il suo ex fidanzato. Con lei che fa domande e lui che racconta la sua nuova impresa commerciale – maglioni di cashmere – al sito di Goop. Ma, alla fine, è sulla loro passata storia comune che i due continuano a tornare nella conversazione. «Alla fine è andato tutto bene», commentaripensando alle rispettive vitela rottura del fidanzamento. Avvenuto nel 1997,treinsieme. «Alla fine ho trovato ilgiusto da sposare, anche mi ci sono voluti 20 ...

