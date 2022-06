Cosa succede alle mascherine da oggi 15 giugno, il nodo da sciogliere (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quali sono le nuove regole per le mascherina da oggi 15 giugno? I dispositivi di protezione possono essere del tutto abbandonati in qualsiasi luogo al chiuso o ci sono dei distinguo da fare? La situazione è molto chiara nella gran parte dei casi, al contrario, restano dei nodi da sciogliere per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Di certo non si dovranno più usare le mascherine da oggi 15 giugno nel caso di strutture al chiuso come cinema, teatri, palazzetti. Sarà possibile partecipare ad eventi, magari andare anche nei musei senza utilizzare né le tanto note FFP2 ma neppure le chirurgiche. Nei supermercati e centri commerciali l’obbligo era stato già abolito. Di certo, dunque, l’utilizzo o meno del dispositivo resta una scelta individuale, magari dettata da particolari contesti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quali sono le nuove regole per le mascherina da15? I dispositivi di protezione possono essere del tutto abbandonati in qualsiasi luogo al chiuso o ci sono dei distinguo da fare? La situazione è molto chiara nella gran parte dei casi, al contrario, restano dei nodi daper quanto riguarda i mezzi di trasporto. Di certo non si dovranno più usare leda15nel caso di strutture al chiuso come cinema, teatri, palazzetti. Sarà possibile partecipare ad eventi, magari andare anche nei musei senza utilizzare né le tanto note FFP2 ma neppure le chirurgiche. Nei supermercati e centri commerciali l’obbligo era stato già abolito. Di certo, dunque, l’utilizzo o meno del dispositivo resta una scelta individuale, magari dettata da particolari contesti ...

