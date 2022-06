Cosa resta della confusa Nazionale di Mancini. Per ripartire serve un bagno di umiltà (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Italia perde nuovamente la faccia in fondo a un giugno estenuante, lastricato di partite inutili secondo una buona fetta di giocatori e allenatori stremati da una stagione infinita (a cominciare dalla Premier League, e infatti guardate l'Inghilterra). Anzi no: dopo il bagno di sangue post-macedone, l'Italia ritrova un barlume di futuro e dà un senso alla trascurabile Nations League raggranellando cinque punti in quattro partite, battendo l'Ungheria e tenendo testa due volte su tre a due Nazionali più forti di noi. Entrambe le affermazioni sono valide. E non si vede perché quello che scriviamo da anni sul calcio d'agosto – illusorio, pieno di trappole, guai a prenderlo sul serio – non dovrebbe valere per il calcio di giugno, quando sul groppone dei giocatori pesa anche il fardello di 50-55 partite a testa e il pensiero delle spiagge domina su tutto il resto. “La ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Italia perde nuovamente la faccia in fondo a un giugno estenuante, lastricato di partite inutili secondo una buona fetta di giocatori e allenatori stremati da una stagione infinita (a cominciare dalla Premier League, e infatti guardate l'Inghilterra). Anzi no: dopo ildi sangue post-macedone, l'Italia ritrova un barlume di futuro e dà un senso alla trascurabile Nations League raggranellando cinque punti in quattro partite, battendo l'Ungheria e tenendo testa due volte su tre a due Nazionali più forti di noi. Entrambe le affermazioni sono valide. E non si vede perché quello che scriviamo da anni sul calcio d'agosto – illusorio, pieno di trappole, guai a prenderlo sul serio – non dovrebbe valere per il calcio di giugno, quando sul groppone dei giocatori pesa anche il fardello di 50-55 partite a testa e il pensiero delle spiagge domina su tutto il resto. “La ...

Pubblicità

FBiasin : #Inter, una cosa: - #Bremer. Ancora da trovare l’intesa con Cairo (che spera in qualche rilancio dall’estero), ma… - Giorgiolaporta : #Repubblica vi invita a non votare per avere il #NoQuorum, la #Rai non vi informa su cosa votare, il #Pd resta a ca… - IlContiAndrea : Scaletta #LAURAPAUSINI 1. Invece No 2. Resta In Ascolto 3. Come Se Non Fosse Stato Mai Amore 4. Tra Te E Il Mare 5.… - Massimoizz : @Gloriajadore @PierluigiPugli1 Più o meno come quella cosa che, la gente para la Juve resta? Buongiorno Pier ciao Gloria - non6comeme : RT @_Litote: L'unica cosa che ho imparato nella vita è che chi vuole restare resta, chi non vuole perdersi non si perde, e non ci sono inte… -