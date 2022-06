Calciomercato: la Juventus vuole Fabian Ruiz (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Juventus è sulle tracce di Fabian Ruiz Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli di una notizia di mercato data ieri in diretta: “La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laè sulle tracce diValter De Maggio ha parlato a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli di una notizia di mercato data ieri in diretta: “La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc | Accordo vicino per il ritorno di Paul #Pogba, firma attesa a inizio luglio - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ???? Massimiliano #Allegri e la #Juventus: tra il mercato che non decolla e l'incontro col #PSG - calciomercatoit : ???? Massimiliano #Allegri e la #Juventus: tra il mercato che non decolla e l'incontro col #PSG -