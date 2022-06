Andrea Petagna non si ferma: allenamento in strada a Napoli – VIDEO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Andrea Petagna non si ferma mai, anche durante le vacanze estive l’attaccante del Napoli si tiene in forma. Il giocatore ha passato nua parte di vacanze estive negli Stati Uniti ma anche in hotel non si è mai fermato, praticando sempre corsa e qualche partita di calcio. Il giocatore è pronto per rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti a partire dal ritiro di Dimaro. Sul giocatore ci sono molte voci di mercato, la Sampdoria è vigile su Petagna, ma per ora non ci sono grandi movimenti. L’attaccante ex Spal per ora resta a Napoli e si sta tenendo in forma per farsi trovare subito pronto alla partenza. Per un giocatore della sua stazza tenersi allenato è fondamentale. Petagna ha pubblicato un VIDEO sul suo profilo instagram, in cui ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022)non simai, anche durante le vacanze estive l’attaccante delsi tiene in forma. Il giocatore ha passato nua parte di vacanze estive negli Stati Uniti ma anche in hotel non si è maito, praticando sempre corsa e qualche partita di calcio. Il giocatore è pronto per rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti a partire dal ritiro di Dimaro. Sul giocatore ci sono molte voci di mercato, la Sampdoria è vigile su, ma per ora non ci sono grandi movimenti. L’attaccante ex Spal per ora resta ae si sta tenendo in forma per farsi trovare subito pronto alla partenza. Per un giocatore della sua stazza tenersi allenato è fondamentale.ha pubblicato unsul suo profilo instagram, in cui ...

