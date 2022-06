Università: in Campania progetti da 80 milioni per residenze (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un parco di progetti di rifacimento di edifici pubblici abbandonati, per un valore complessivo di circa 82 milioni di euro, che porteranno in Campania un’offerta di circa 870 posti alloggio, incrementando di circa il 60% l’attuale dotazione regionale pari a 1.520 posti. E’ questa la base del miglioramento dell’offerta dei servizi residenziali universitari per le aree urbane della Regione Campania, secondo il protocollo d’intesa firmato tra Regione, Adisurc (Azienda per il diritto allo studio universitario della Campania), e gli atenei Federico II, L’Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Vanvitelli, Salerno e Università del Sannio. Si tratta, viene sottolineato, di progetti di elevata qualità architettonica che superano il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un parco didi rifacimento di edifici pubblici abbandonati, per un valore complessivo di circa 82di euro, che porteranno inun’offerta di circa 870 posti alloggio, incrementando di circa il 60% l’attuale dotazione regionale pari a 1.520 posti. E’ questa la base del miglioramento dell’offerta dei servizi residenziali universitari per le aree urbane della Regione, secondo il protocollo d’intesa firmato tra Regione, Adisurc (Azienda per il diritto allo studio universitario della), e gli atenei Federico II, L’Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Vanvitelli, Salerno edel Sannio. Si tratta, viene sottolineato, didi elevata qualità architettonica che superano il ...

