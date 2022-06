Tom Hanks su ‘Il Codice Da Vinci’: “Una fesseria, l’ho fatto solo per i soldi” (Di martedì 14 giugno 2022) Tom Hanks confessa durante un’intervista per il New York Times che Il Codice Da Vinci, nel quale ha interpretato il ruolo di Robert Langdon, è un “mucchio di fesserie”. Afferma di aver accettato il ruolo solamente per i soldi, ma non condivide le invenzioni storiche di Dan Brown. Tom Hanks prende le distanze dal Codice Da Vinci, considerandolo un prodotto commerciale Tom Hanks ha interpretato il ruolo dell’investigatore, professore universitario ed esperto di iconografia Robert Langton ne Il Codice Da Vinci (2006) e i suoi due sequel, Angeli e Demoni (2009) e Inferno (2016). I tre film thriller si incentrano su alcune teorie riguardanti la religione e il suo universo iconografico. Tutti i film sono ispirati ai romanzi di Dan Brown e diretti da Ron Howard. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) Tomconfessa durante un’intervista per il New York Times che IlDa Vinci, nel quale ha interpretato il ruolo di Robert Langdon, è un “mucchio di fesserie”. Afferma di aver accettato il ruolo solamente per i, ma non condivide le invenzioni storiche di Dan Brown. Tomprende le distanze dalDa Vinci, considerandolo un prodotto commerciale Tomha interpretato il ruolo dell’investigatore, professore universitario ed esperto di iconografia Robert Langton ne IlDa Vinci (2006) e i suoi due sequel, Angeli e Demoni (2009) e Inferno (2016). I tre film thriller si incentrano su alcune teorie riguardanti la religione e il suo universo iconografico. Tutti i film sono ispirati ai romanzi di Dan Brown e diretti da Ron Howard. ...

