Stasera è la notte della Luna delle fragole: ecco cos'è (Di martedì 14 giugno 2022) Occhi al cielo Stasera per la SuperLuna delle fragole. La Luna Stasera sarà più luminosa del solito.Chiamata popolarmente 'Luna piena delle fragole', quella di giugno sarà anche una SuperLuna. Il nostro satellite ha raggiunto il perigeo (il punto più vicino alla Terra della sua orbita), apparendo più vicina e luminosa del solito. Visibile a occhio nudo, sarà possibile osservare la SuperLuna delle fragole anche in streaming gratuito grazie alla diretta del Virtual Telescope. La SuperLuna di giugno La definizione SuperLuna non ha nulla di scientifico, ma è un termine usato popolarmente quando il nostro ...

