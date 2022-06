«Se ci sarà il duca di York, io e Kate non veniamo»: l'aut aut del principe William alla Regina (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo l'Evening Standard il duca di Cambridge è stato irremovibile: «O lo zio, o noi» avrebbe detto alla nonna e al padre per la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera. Che hanno accolto la sua richiesta lasciando il principe Andrea dietro le quinte, così da avere William e Kate Middleton sotto i riflettori. Ed evitare pettegolezzi Leggi su vanityfair (Di martedì 14 giugno 2022) Secondo l'Evening Standard ildi Cambridge è stato irremovibile: «O lo zio, o noi» avrebbe dettononna e al padre per la cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera. Che hanno accolto la sua richiesta lasciando ilAndrea dietro le quinte, così da avereMiddleton sotto i riflettori. Ed evitare pettegolezzi

Pubblicità

Gigione0835 : @CarloCalenda Fino a quando la politica sarà distacco e non partecipazione con i cittadini sarà sempre più critica… - Manseo86 : @DucaAndrea85 Duca, secondo me non prendono Bremer perchè hanno capito che ci sarà l’asta per il giocatore, virano… - mirabile_davide : @DucaAndrea85 Duca hai sentito l ultima?? Onana parte in panchina e handanovic titolare...dall inter fanno sapere c… - FViolst : @neap_psycho Bravo il Duca, vorrai dire! Se lui ha indovinato sarà lui il padrone di casa - comuneAp : La Nazionale Under 21 sarà allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ martedì 14 giugno alle ore 17.30 per la gara di qual… -