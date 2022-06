Napoli, Osimhen spaventa i tifosi: 'Mi vogliono in Liga e Premier' (Di martedì 14 giugno 2022) "Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale ". Lo ha dichiarato Victon ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 giugno 2022) "Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale ". Lo ha dichiarato Victon ...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, Osimhen spaventa i tifosi: 'Mi vogliono in Liga e Premier': Le parole dell'attaccante nigeriano sul suo fut… - Franciwinwar : @melos_94 @Napoli_Report Gli agenti di osimhen non rinnoverebnero mai con il napoli - saraghezzi : Inoltre non gli garantirebbe neanche la titolarità. Per quanto riguarda Osimhen, non ci devono essere sconti, solo… - emilio_giuliano : Chissà perché tutti vogliono scappare da #Napoli. Effetto #adl masterclass Osimhen: 'Futuro? Tutto può succedere,… - gilnar76 : Osimhen a sorpresa: “Non conosco il mio futuro, tutto può succedere” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -