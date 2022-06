Milan, Bargiggia: “De Ketelaere? Si può chiudere l’operazione mentre Sanches è in dirittura d’arrivo. Su Botman…” (Di martedì 14 giugno 2022) Milan Bargiggia DE Ketelaere – A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto affermato. “Per quanto riguarda l’indice di liquidità di Serie A, il ricorso accolto ieri può cambiare la sanità dei bilanci delle squadre italiane o la situazione resterà invariata? “Ieri è stato rimosso questo paletto, il ricorso della Lega è stato accolto. Dal punto di vista del principio costituzionale, non c’è più l’indice di liquidità per iscriversi da parte dei club. Bisognerà considerare altre lenti di osservazione, come i nuovi parametri imposti dalla Uefa”. Per quanto concerne il mercato del Milan? De Ketelaere, talento del Club Brugge, consigliato anche da Nainggolan, ... Leggi su seriea24 (Di martedì 14 giugno 2022)DE– A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Ecco quanto affermato. “Per quanto riguarda l’indice di liquidità di Serie A, il ricorso accolto ieri può cambiare la sanità dei bilanci delle squadre italiane o la situazione resterà invariata? “Ieri è stato rimosso questo paletto, il ricorso della Lega è stato accolto. Dal punto di vista del principio costituzionale, non c’è più l’indice di liquidità per iscriversi da parte dei club. Bisognerà considerare altre lenti di osservazione, come i nuovi parametri imposti dalla Uefa”. Per quanto concerne il mercato del? De, talento del Club Brugge, consigliato anche da Nainggolan, ...

Pubblicità

serie_a24 : #Milan, Bargiggia: “De Ketelaere? Si può chiudere l’operazione mentre Sanches è in dirittura d’arrivo. Su Botman…” - MilanSpazio : Bargiggia rivela: “Botman in dubbio, il Milan ha già pronta l’alternativa” - ThaRaziel : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli Paolo aveva ragione, Ancelotti è bravo, ma ormai non ai livelli del Milan, a Madrid ha… - nicomastra2 : @Paolo_Bargiggia @Gazzetta_it Ma poi dopo aver ribadito più e più volte che il Milan probabilmente chiuderà con Ori… - Paolo_Bargiggia : Mai visto fare così tanta pubblicità al giocatore di un procuratore da parte di una testata sportiva! Che qualche c… -