Mattarella | “Essere cittadini europei passa attraverso la conoscenza”

(Di martedì 14 giugno 2022) MILANO – “consapevoli e responsabililae queste giornate vi contribuiranno”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergioin un messaggio ad Andrea Ceccherini Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori in occasione dello Young Factor. “Porre ai responsabili di organismi finanziari della Ue il tema del rapporto tra valori della comunità e crescita delle attività finanziarie costituisce un significative momento del dialogo tra società civile, rappresentata dai giovani, e istituzioni”, sottolineainviando “un saluto ai giovani partecipanti all’ iniziativa Young Factor, che vedrà riuniti anche sei governatori di Banche centrali della Unione Europea, per un dialogo su ...

Il messaggio al presidente dell'Osservatorio permanente Giovani editori in occasione dell'iniziativa "Young Factor", dal 14 al 16 giugno a Milano. Un dialogo tra giovani, economia e finanza ...