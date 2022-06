Mascherina, Costa: «Possibile proroga sui trasporti, in ospedali e Rsa fino a settembre» (Di martedì 14 giugno 2022) Il 15 giugno è la scadenza fissata per l’obbligo di indossare la Mascherina. Ma il sottosegretario alla Salute Costa anticipa che potrebbe rimanere l’obbligo sui mezzi di trasporto. «L’ipotesi che sta prendendo corpo sui trasporti è quella di prevedere un prolungamento dell’uso della Mascherina fino a fine settembre», ha detto Andrea Costa, ospite di Radio Capital. «Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come in ospedali e Rsa. Probabilmente per questi settori si va verso la proroga della Mascherina fino a settembre». Dopo il 15 giugno «nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso – ha precisato – non ci sarà la proroga» dell’obbligo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Il 15 giugno è la scadenza fissata per l’obbligo di indossare la. Ma il sottosegretario alla Saluteanticipa che potrebbe rimanere l’obbligo sui mezzi di trasporto. «L’ipotesi che sta prendendo corpo suiè quella di prevedere un prolungamento dell’uso dellaa fine», ha detto Andrea, ospite di Radio Capital. «Sono luoghi affollati e avere prudenza può essere positivo, così come ine Rsa. Probabilmente per questi settori si va verso ladella». Dopo il 15 giugno «nei cinema, nei teatri ed eventi sportivi al chiuso – ha precisato – non ci sarà la» dell’obbligo ...

