Lazio | rispunta Cragno Reina dirigente?

(Di martedì 14 giugno 2022) Ventuno giorni al ritiro, Sarri aspetta e spera. Lotito incassa una nuova vittoria sul presidente Gravina e su una Federcalcio che esce con le ossa ancora più rotte dal ricorso della Lega di A sull'indice di liquidità. Non serve per iscriversi al campionato, la(non ci sono mai stati dubbi) giocherà il prossimo campionato di serie A, ma ora è tempo di regalare al tecnico gli acquisti richiesti. In fretta. E Lotito per non fa passare ai suoi giocatori e tifosi un'estate come quella passata deve comunque versare tra i 2 e i 5 milioni per poter lavorare senza paletti sul mercato. Sarri si aspetta che già la prossima settimana si risolva il problema, non ammette deroghe dopo le promesse avute. Oltre a Marcos Antonio servono subito un portiere (forse due) e un difensore centrale per partire bene: il tempo c'è ma bisogna accelerare. Problema portiere: Carnesecchi resta ...