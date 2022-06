(Di martedì 14 giugno 2022) Il consigliere regionale del Pd, Mario Puppa, insieme ad altri sostenitori, si complimenta con Fornaciari (foto Alcide) "Brindo alla comunità di Porcari, a tutti quelli che sono qui e a quelli che non ...

Primo alle due figlie e alla moglie Patrizia. Ha fatto meglio del 2017, quando perse in una sezione. Stavolta ha vinto ovunque. "Abbiamo attraversato cinque anni difficilissimi, la ... Non una formale dichiarazione di congratulazioni: un sincero ed amichevole. Il centrodestra, che i suoi errori inanella la terza sconfitta consecutiva alle elezioni comunali, sa da dove ... L'abbraccio con la moglie e le figlie "Orgoglioso del team costruito" - Cronaca - lanazione.it "Brindo alla comunità di Porcari, a tutti quelli che sono qui e a quelli che non ci sono, ma che ci hanno dato una mano". Vince di un 10% Leonardo Fornaciari il quale, al pari di Luigi Rovai e Alberto ...