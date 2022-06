Kim Kardashian, possibile danno al vestito di Marilyn Monroe (Di martedì 14 giugno 2022) L’account Instagram Diet Prada lancia un’accusa sottile contro Kim Kardashian. L’influencer, secondo il gruppo di fashion watchdog, avrebbe danneggiato un: “Pezzo di storia della cultura pop”. Si tratterebbe infatti dell’abito indossato dalla diva Marilyn Monroe per cantare:“Happy Birthday” al presidente J.F. Kennedy. Kim Kardashian e l’abito di Marilyn Monroe rovinato L’iconico abito indossato dall’attrice nel 1962 al Madison Square Garden, sembrerebbe aver subito dei danni dopo che la fondatrice di SKIMS lo ha usato per il red carpet del Met Gala 2022. Immediata la furia social contro la showgirl. Nessuna prova schiacciante ma solo ipotesi quelle che per ora sono state fatte circolare dall’account Diet Prada. Il portale infatti avrebbe ripreso le polemiche mosse dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022) L’account Instagram Diet Prada lancia un’accusa sottile contro Kim. L’influencer, secondo il gruppo di fashion watchdog, avrebbe danneggiato un: “Pezzo di storia della cultura pop”. Si tratterebbe infatti dell’abito indossato dalla divaper cantare:“Happy Birthday” al presidente J.F. Kennedy. Kime l’abito dirovinato L’iconico abito indossato dall’attrice nel 1962 al Madison Square Garden, sembrerebbe aver subito dei danni dopo che la fondatrice di SKIMS lo ha usato per il red carpet del Met Gala 2022. Immediata la furia social contro la showgirl. Nessuna prova schiacciante ma solo ipotesi quelle che per ora sono state fatte circolare dall’account Diet Prada. Il portale infatti avrebbe ripreso le polemiche mosse dal ...

